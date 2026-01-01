Северодвинец, выкинувший собаку с 5 этажа, приговорен к обязательым работам

Мировой судья судебного участка № 5 Северодвинского судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 45-летнего жителя города Северодвинска виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель).

Установлено, что 23.08.2025, находясь в состоянии опьянения в квартире, расположенной на пятом этаже дома по ул. Первомайская в г. Северодвинске, после конфликта с сожительницей, одновременно с ее вещами выкинул в окно собаку породы «американский стаффордширский терьер».

В результате падения животное погибло в ветеринарной клинике, куда его привезли неравнодушные граждане.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.