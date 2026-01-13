Архангельский разгильдяй ответит в суде за взрыв газа в жилом доме

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 219 и ст. 168 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).

По версии следствия обвиняемый, проживая в восьмиквартирном деревянном доме № 4 на ул. 100-й Дивизии в г. Архангельске, 14.05.2025 в ночное время, нарушая правила пользования газом, проявляя преступную небрежность, открыл все пять кранов на газовой плите, не обеспечил воспламенение горелок, оставив их в таком положении и уснул.

Газ наполнил помещение квартиры, а когда обвиняемый проснулся и включил электрическое освещение, произошло воспламенение и взрыв скопившегося газа в квартире, отчего часть конструкции дома разрушилась, возник пожар.

В результате происшествия наступила смерть двоих жильцов, а также полностью уничтожено общедомовое имущество, имущество граждан на общую сумму около 8 млн рублей.

Вину обвиняемый не признал, ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы, на его имущество наложен арест.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.