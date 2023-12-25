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Житель Архангельска выплатит крупную сумму за разбитые автомобили

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).

Установлено, что обвиняемый в мае 2023 года, управляя автомобилем марки «Nissan X-Trail», являющегося источником повышенной опасности, не имея права управления транспортным средством, совершил дорожно-транспортное происшествие, допустив столкновение с припаркованными автомобилями марки «Ford Sierra» и «Chery Tiggo».                         

В результате ДТП обвиняемый уничтожил один автомобиль, который не подлежит восстановлению и повредил другой, всего на общую сумму  442 тыс. рублей.

Уголовное дело с обвинительным актом направлено мировому судье судебного участка № 3 Ломоносовского судебного района города Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://kartinki-i-risunki.ru/int-5) 

 

 

14 февраль 14:12 | : Происшествия

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