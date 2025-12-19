Житель Северодвинска избил врача городской больницы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 40-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что 4 августа 2025 года днем в помещении Северодвинской городской клинической больницы №2 скорой медицинской помощи осужденный нанес не менее двух ударов руками по голове и телу врача, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как причинившие лёгкий вред здоровью.

Ранее Председателем Следственного комитета России был затребован доклад о ходе расследования уголовного дела.

Приговором Северодвинского городского суда фигуранту по совокупности с ранее назначенным наказанием за совершение иного преступления назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.