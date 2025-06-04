Северодвинец, избивший врача, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого за преступления против собственности 40-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Следствием установлено, что 4 августа 2025 года днем в Северодвинской городской больнице № 2 скорой медицинской помощи обвиняемый из хулиганских побуждений, используя в качестве повода оказание врачом- травматологом медицинской помощи другому пациенту, нанес медицинскому работнику удары руками по голове и телу, причинив травму лица, расценивающуюся как легкий вред здоровью. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Обвиняемому, который 5 июня 2025 года освободился из мест лишения свободы, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, он содержится в участке, функционирующем как исправительный центр УФСИН России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

