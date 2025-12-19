Вверх
В новогодние каникулы водители Поморья устроили пьяные покатушки

С 1 по 11 января 2026 года на дорогах региона зарегистрировано 325 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 24 человека. Выявлено около 2,5 тысяч нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудниками полиции установлено 116 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, включая отказавшихся от медицинского освидетельствования. В 12 случаях в действиях нарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Так, 4 января около 06.00 на 1216 километре федеральной автодороги М-8 в районе отворотки на поселок Васьково сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Datsun, за рулем которого находился 20-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Гражданин не смог предъявить стражам порядка водительское удостоверение. Он был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что водитель сел за руль, употребив спиртное.

Так как в августе 2025 года нарушитель уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде и по решению суда был лишен права управления транспортными средствами, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также молодой человек привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Вечером 6 января в поселке Урдома у дома по улице Карла Маркса нарядом ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 27-летнего местного жителя. Согласно проведенному на месте освидетельствованию водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

При проверке документов было установлено, что в июне 2024 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное криминальное деяние. По решению суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 210 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 24 месяца.

Теперь нарушитель будет вновь привлечен к уголовной ответственности. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

