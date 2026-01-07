Вверх
В Нарьян-Маре полиция строго контролировала проведение Рождества

Личный состав Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу принял участие в обеспечении безопасности празднования Рождества Христова. Религиозные мероприятия в Богоявленском соборе Нарьян-Марской епархии Русской Православной Церкви собрали в общей сложности более 400 человек. 

Вместе с коллегами из УМВД России по НАО, добровольными народными дружинниками и частными охранниками росгвардейцы осуществляли пропускной режим, патрулировали местность и контролировали оперативную обстановку.

В антитеррористической защите населения задействовали инженерно-досмотровую группу ОМОН Росгвардии с кинологом и служебной минно-разыскной собакой. Русский охотничий спаниель Кайза обследовала храмовую и прилегающую территории, не выявив взрывоопасных предметов и других потенциальных угроз.

«К месту массового пребывания граждан приблизили маршруты автопатрулей вневедомственной охраны Росгвардии. Экипажи пребывали в повышенной готовности к реагированию на изменения оперативной обстановки и поступающие в дежурную часть сообщения. Благодаря слаженным действиям личного состава войск национальной гвардии Российской Федерации и УМВД России по Ненецкому автономному округу, добровольных народных дружинников и частных охранников празднование Рождества Христова в городе Нарьян-Маре прошло в атмосфере безопасности», – рассказал начальник пресс-службы Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции Сергей Шарун.


 

07 январь 16:31 | : Происшествия

