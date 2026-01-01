Вверх
В новогоднюю ночь покой Нарьян-Мара охраняла Кэрри

Личный состав Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу принял участие в охране общественного порядка на праздновании встречи Нового 2026 года. Вместе с коллегами из УМВД России по НАО, добровольными народными дружинниками и частными охранниками росгвардейцы обеспечивали безопасность более 3000 человек на площади Марад Сей в городе Нарьян-Маре и на центральной площади рабочего посёлка Искателей.

«Перед началом праздничных концертов инженерно-досмотровые группы ОМОН Росгвардии с применением служебно-разыскных собак проверили места массового пребывания граждан на наличие взрывоопасных предметов. Особое умиление жителей и гостей Нарьян-Мара в новогоднюю ночь вызвала дружелюбная немецкая овчарка Кэрри, обходившая с кинологом площадь Марад Сей. Автопатрули вневедомственной охраны войск национальной гвардии пребывали в готовности незамедлительно прийти на помощь людям. Отдельной благодарности заслуживает законопослушное поведение граждан, которые с пониманием отнеслись к принятым мерам безопасности, установленным требованиям пропускного режима и правилам поведения», – рассказал начальник пресс-службы Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции Сергей Шарун.

Благодаря высокому уровню организации массовых мероприятий и эффективному взаимодействию правоохранительных органов и экстренных служб новогодняя ночь в Ненецком автономном округе прошла в атмосфере безопасности и семейного праздника.


 

 

01 январь 12:30 | : Будни

