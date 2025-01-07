Новый год и Рождество в НАО прошли под контролем Росгвардии и полиции

Вместе с личным составом УМВД России по НАО и добровольными народными дружинниками росгвардейцы поддерживали правопорядок в местах массового пребывания граждан

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу приняли участие в обеспечении безопасности встречи Рождества Христова в ночь на 7 января.

Праздничные богослужения проходили в Богоявленском соборе города Нарьян-Мара и в Храме-часовне во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в рабочем посёлке Искателей.

Вместе с личным составом УМВД России по НАО и добровольными народными дружинниками росгвардейцы поддерживали правопорядок в местах массового пребывания граждан.

Рождественская ночь в Ненецком автономном округе совпала с возможностью наблюдать в городских условиях достаточно редкое атмосферное явление – северное сияние.