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Новый год и Рождество в НАО прошли под контролем Росгвардии и полиции

Вместе с личным составом УМВД России по НАО и добровольными народными дружинниками росгвардейцы поддерживали правопорядок в местах массового пребывания граждан

 Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу приняли участие в обеспечении безопасности встречи Рождества Христова в ночь на 7 января. 

 Праздничные богослужения проходили в Богоявленском соборе города Нарьян-Мара и в Храме-часовне во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в рабочем посёлке Искателей.

 Вместе с личным составом УМВД России по НАО и добровольными народными дружинниками росгвардейцы поддерживали правопорядок в местах массового пребывания граждан.

 Рождественская ночь в Ненецком автономном округе совпала с возможностью наблюдать в городских условиях достаточно редкое атмосферное явление – северное сияние.

07 январь 13:48 | : Будни

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