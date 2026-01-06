Росгвардия в НАО: Еще тот Новый год

За первые пять дней нового 2026 года автопатрули вневедомственной охраны войск национальной гвардии выявили и пресекли 10 административных правонарушений

За первые пять дней нового 2026 года автопатрули регионального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации осуществили 18 выездов на помощь жителям Ненецкого автономного округа. Чаще всего нарьянмарцы звонили в ночное время суток.

Росгвардейцы проверяли пять срабатываний тревожных кнопок и систем охранно-пожарной сигнализации на различных объектах, реагировали на сообщения о повреждении имущества в квартире, драке в подъезде, конфликте в баре, неадекватном поведении вооружённой ножом женщины и других происшествиях.

«За время новогоднего патрулирования улиц города Нарьян-Мара и рабочего посёлка Искателей наши экипажи вневедомственной охраны Росгвардии выявили и пресекли 10 административных правонарушений. Большинство посягательств на общественный порядок связано со злоупотреблением гражданами спиртными напитками. Краж с охраняемых объектов не допущено», – рассказал заместитель начальника ОВО Росгвардии по НАО подполковник полиции Андрей Колотилов.