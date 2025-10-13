Новогодняя ночь в Поморье обошлась без драк и поножовщины в публичных местах

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года на территории Архангельской области проведено 27 праздничных мероприятий, в которых приняли участие более восьми тысяч жителей и гостей региона.

Для обеспечения правопорядка в Архангельской области было задействовано более 220 сотрудников органов внутренних дел. Также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, волонтерского движения и народных дружин.

Во время проведения праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

УМВД России по Архангельской области обращает внимание граждан на необходимость соблюдать бдительность и меры личной безопасности при нахождении в общественных местах.

При обнаружении подозрительного предмета нельзя подходить к нему, трогать, вскрывать или передвигать! Следует воздержаться от использования вблизи него мобильного телефона и средств связи.

Необходимо незамедлительно сообщить о нахождении подозрительного предмета в полицию по телефонам 02 (102) или в иные компетентные органы.

Если вы обнаружили забытую вещь в транспорте и не смогли установить, чья она, немедленно сообщите об этом водителю. Если заметили подозрительный предмет в торговом центре или административном здании – обратитесь к сотрудникам охраны или руководителю организации.

УМВД России по Архангельской области напоминает: если вы располагаете информацией о готовящемся или уже совершенном преступлении, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102) или 112.