Новогодняя ночь в Поморье обошлась без драк и поножовщины в публичных местах

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года на территории Архангельской области проведено 27 праздничных мероприятий, в которых приняли участие более восьми тысяч жителей и гостей региона.

Для обеспечения правопорядка в Архангельской области было задействовано более 220 сотрудников органов внутренних дел. Также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, волонтерского движения и народных дружин.

Во время проведения праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

 УМВД России по Архангельской области обращает внимание граждан на необходимость соблюдать бдительность и меры личной безопасности при нахождении в общественных местах.

 При обнаружении подозрительного предмета нельзя подходить к нему, трогать, вскрывать или передвигать! Следует воздержаться от использования вблизи него мобильного телефона и средств связи.

 Необходимо незамедлительно сообщить о нахождении подозрительного предмета в полицию по телефонам 02 (102) или в иные компетентные органы.

 Если вы обнаружили забытую вещь в транспорте и не смогли установить, чья она, немедленно сообщите об этом водителю. Если заметили подозрительный предмет в торговом центре или административном здании – обратитесь к сотрудникам охраны или руководителю организации.

 УМВД России по Архангельской области напоминает: если вы располагаете информацией о готовящемся или уже совершенном преступлении, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102) или 112.

 

02 январь 10:14 | : Происшествия

