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В рождественскую ночь Архангельская область будет под надежной защитой полиции

В ночь с 6 на 7 января на территории Архангельской области запланировано проведение порядка 60 праздничных литургий. По предварительным оценкам, в них примут участие около шести с половиной тысяч жителей и гостей региона.

Обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в Архангельской области в рождественскую ночь будут сотрудники органов внутренних дел, а также представители частных охранных организаций, народных дружин и сотрудники Росгвардии.

Кроме этого, на время новогодних и рождественских праздников усилены следственно-оперативные группы полиции, выставлены дополнительные наряды в системе единой дислокации.

Стражи порядка просят граждан проявлять бдительность во время массовых мероприятий. Если вы располагаете информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 02 (102) или 112.

 

06 январь 14:05 | : Будни

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