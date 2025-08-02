Островные территории Архангельска наводнила полиция

По поручению начальника регионального УМВД генерал-майора полиции Дмитрия Остапенко на протяжении нескольких дней на островных территориях муниципального образования «Город Архангельск» проводилось комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В центре внимания – предупреждение преступлений и правонарушений, а также проверка граждан, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.

Было задействовано более 50 сотрудников полиции. На острова доставлен специализированный автотранспорт, в том числе экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции. Применялись полицейскими и новейшие технические средства, среди которых беспилотные летательные аппараты.

За время проведения мероприятий не допущено ни одного преступления, в том числе в общественных местах и на улицах. Сотрудниками полиции выявлено и пресечено порядка 20 административных правонарушений, половина из которых в сфере безопасности дорожного движения.

Охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан, в том числе на отдаленных территориях, руководителями УМВД России по Архангельской области уделяется особое внимание. В связи с высокой эффективностью подобных мероприятий их проведение будет продолжено.



