Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Островные территории Архангельска наводнила полиция

По поручению начальника регионального УМВД генерал-майора полиции Дмитрия Остапенко на протяжении нескольких дней на островных территориях муниципального образования «Город Архангельск» проводилось комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В центре внимания – предупреждение преступлений и правонарушений, а также проверка граждан, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.

Было задействовано более 50 сотрудников полиции. На острова доставлен специализированный автотранспорт, в том числе экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции. Применялись полицейскими и новейшие технические средства, среди которых беспилотные летательные аппараты.

За время проведения мероприятий не допущено ни одного преступления, в том числе в общественных местах и на улицах. Сотрудниками полиции выявлено и пресечено порядка 20 административных правонарушений, половина из которых в сфере безопасности дорожного движения.

Охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан, в том числе на отдаленных территориях, руководителями УМВД России по Архангельской области уделяется особое внимание. В связи с высокой эффективностью подобных мероприятий их проведение будет продолжено.


20 август 13:01 | : Происшествия

Главные новости


​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени
Месяц зарев

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (246)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20