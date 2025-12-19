Больницу в Устьянах оградили от террористов шлагбаумами

В соответствии с решением Устьянского районного суда Архангельской области по исковому заявлению прокурора на ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница» возложены обязанности по устранению нарушений законодательства об антитеррористической защищенности, к которым, в том числе отнесено, воспрепятствование неправомерному проникновению посторонних лиц на территорию медицинской организации.

Во исполнение решения суда учреждением здравоохранения установлены шлагбаумы при въездах на территорию больницы со стороны улиц Советская и Заводская поселка Октябрьский, в проезде между пищеблоком больницы и зданием морга установлено ограждение.

Дальнейшее исполнение решения суда находится в прокуратуре района на контроле.







