Больницу в Устьянах оградили от террористов шлагбаумами

В соответствии с решением Устьянского районного суда Архангельской области по исковому заявлению прокурора на ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница» возложены обязанности по устранению нарушений законодательства об антитеррористической защищенности, к которым, в том числе отнесено, воспрепятствование неправомерному проникновению посторонних лиц на территорию медицинской организации.

Во исполнение решения суда учреждением здравоохранения установлены шлагбаумы при въездах на территорию больницы со стороны улиц Советская и Заводская поселка Октябрьский, в проезде между пищеблоком больницы и зданием морга установлено ограждение. 

Дальнейшее исполнение решения суда находится в прокуратуре района на контроле.



19 декабрь 14:07 | : Происшествия

