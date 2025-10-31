В Архангельске вынесен приговор по резонансному делу о смерти в траншее

Соломбальский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным прораба строительной организации по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что в июле 2025 года на улице Валявкина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска проводилось строительство жилого дома. Осужденный, являясь производителем работ, проявил преступную небрежность, поручив бригаде, в том числе монтажнику наружного трубопровода, проведение работ в траншее по установке свайного основания для канализационного трубопровода.

Однако надлежащий контроль за выполнением указанных работ не обеспечил, безопасные условия труда не создал, требований охраны труда при их проведении не осуществил, также не проконтролировал эксплуатацию индивидуальных средств защиты.

При нахождении потерпевшего в траншее произошло обрушение ее стенок и осыпание грунта, вследствие чего с головы работника слетела не зафиксированная защитная каска и он ударился головой о деревянную сваю, приготовленную к установке в траншее, получив опасные для жизни повреждения, повлекшие смерть на месте происшествия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.