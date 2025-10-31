Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске вынесен приговор по резонансному делу о смерти в траншее

Соломбальский районный суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал виновным прораба строительной организации по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что в июле 2025 года на улице Валявкина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска проводилось строительство жилого дома. Осужденный, являясь производителем работ, проявил преступную небрежность, поручив бригаде, в том числе монтажнику наружного трубопровода, проведение работ в траншее по установке свайного основания для канализационного трубопровода. 

Однако надлежащий контроль за выполнением указанных работ не обеспечил, безопасные условия труда не создал, требований охраны труда при их проведении не осуществил, также не проконтролировал эксплуатацию индивидуальных средств защиты.

При нахождении потерпевшего в траншее произошло обрушение ее стенок и осыпание грунта, вследствие чего с головы работника слетела не зафиксированная защитная каска и он ударился головой о деревянную сваю, приготовленную к установке в траншее, получив опасные для жизни повреждения, повлекшие смерть на месте происшествия.

         Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

11 декабрь 16:47 | : Происшествия

Главные новости


От зарплаты до зарплаты. Богатенькие в СССР
Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (176)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20