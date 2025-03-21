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Дело о рухнувшей на рабочего больничной стене передано в Октябрьский суд

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инженера по организации и ремонту зданий и сооружений одного из городских медицинских учреждений, обвиняемого по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Как полагает следствие, в больнице проводились работы по расширению складского помещения путем демонтажа кирпичных некапитальных перегородок, которые были связаны с опасностью, в том числе, с падением предметов и материалов.

Обвиняемый с учетом своего образования, специальных познаний и профессионального опыта проявил преступную небрежность, поручив своему подчиненному рабочему обязательное для исполнения указание проводить данные работы. 

При этом, контроль за их выполнением не обеспечил, безопасные условия труда не создал, обучение и инструктаж по охране труда с работником не провел, безопасным методам и приемам выполнения работ не обучил, акт-допуск и наряд-допуск не оформил.

В результате допущенных инженером нарушений при проведении работ по демонтажу кирпичных перегородок 11.11.2024 произошло ее обрушение, вследствие чего рабочим были получены телесные повреждения в виде тупой сочетанной травмы тела, которая оценивается как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд   Архангельска для рассмотрения по существу.

21 март 14:09 | : Происшествия

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