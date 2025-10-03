Вверх
На стройке в Архангельске монтажник нашел свою смерть в траншее

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении прораба, ответственного за безопасное ведение подрядных работ при строительстве жилого дома, допустившего нарушение правил безопасности при ведении работ, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Установлено, что в июле 2025 года на улице Валявкина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска проводилось строительство жилого дома. Обвиняемый, являясь производителем работ, проявил преступную небрежность, поручив бригаде, в том числе монтажнику наружного трубопровода, проведение работ в траншее по установке свайного основания для канализационного трубопровода. 

Однако надлежащий контроль за выполнением указанных работ не обеспечил, безопасные условия труда не создал, требований охраны труда при их проведении не осуществил, также не проконтролировал эксплуатацию индивидуальных средств защиты.

При нахождении потерпевшего в траншее произошло обрушение ее стенок и осыпание грунта, вследствие чего с головы работника слетела не зафиксированная защитная каска и он ударился головой о деревянную сваю, приготовленную к установке в траншее, получив опасные для жизни повреждения, повлекшие смерть на месте происшествия.

Уголовное дело будет направлено в Соломбальский районный суд  г. Архангельска для рассмотрения по существу.

