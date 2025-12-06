Гражданка из Плесецкого округа пыталась сжечь заживо знакомого

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила виновность осужденной приговором Плесецкого районного суда от 29.09.2025 в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «д, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом, при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Женщина признана виновной в том, что 01.01.2025, находясь в состоянии опьянения в одном из домов п. Емца Плесецкого района, высказывая намерение убить своего знакомого путем сожжения заживо, вооружившись металлической сковородой, а затем кочергой, избила его указанными предметами, после чего, убедившись в том, что мужчина находится в бессознательном состоянии, совершила поджог этого дома и удостоверившись в распространении огня, скрылась с места преступления.

Свой преступный умысле довести до конца не смогла, поскольку потерпевший самостоятельно выбрался из горящего дома на улицу и ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, в связи с чем его смерть не наступила.

В результате поджога дом полностью уничтожен огнем, в связи с чем собственнику имущества – другому потерпевшему, причинен ущерб в размере 700 тыс. рублей, который для него является значительным.

За содеянное виновной судом назначено итоговое наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Исковые требования потерпевшего о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.

Апелляционная жалоба защитника осужденной о ее невиновности оставлена без удовлетворения, а приговор в этой части – без изменений.

