Житель Архангельска пытался взорвать квартиру с четыремя обитателями

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего уроженца г. Архангельска, обвиняемого по ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, п. «а, в д, е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств, незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, покушение на убийство четырех лиц, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на убийство, то есть на умышленное причинение смерти четырем другим лицам, в том числе малолетнему лицу, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, не доведенные до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва, не доведенные до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, обвиняемый с января по декабрь 2024 г., не имея лицензии на изготовление оружия и боеприпасов, а также разрешения на хранение и ношение оружия, взрывных устройств, изготовил самодельное взрывное устройство, изготовленное по типу мины-ловушки, незаконно хранил его по месту своего жительства в Цигломенском округе г. Архангельска, а затем из личной неприязни к проживающим в этом же районе потерпевшим, с целью их убийства и уничтожения их имущества, вмонтировал это взрывное устройство в деревянное полено, вложив его в поленницу в хозяйственной постройке потерпевших. Там оно хранилось вплоть до момента, когда один из потерпевших взял его для топки печи, в результате чего в дневное время 06 декабря 2024 года в печи произошел взрыв, от которого во внутренние помещения квартиры выбросило осколки устройства, угли и золу, распространился дым и произошло возгорание, в том числе одежды на одной из потерпевших, с причинением ей ожоговых ран щечной области.

Довести свой преступный умысел на убийство четырех лиц и уничтожение имущества потерпевших до конца обвиняемый не смог по не зависящим от него причинам, поскольку потерпевшие своевременно отреагировали в момент срабатывания устройства и возникновения пожара, обнаружив последствия взрыва, приняли меры к тушению возгорания, предотвратив дальнейшее распространение огня и продуктов горения по всем помещениям квартиры, потушили горючие материалы и одежду потерпевшей.

Кроме того, в ходе обысков по месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты изготовленные им же самодельное взрывное устройство – мина-ловушка, обладающая осколочным действием, а также приобретенное при неустановленных обстоятельствах взрывчатое вещество метательного действия − промышленно изготовленный дымный порох массой 149,9 гр.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал, отрицая причастность к их совершению.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Исакогорский районный суд г. Архангельска.