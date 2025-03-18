Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Женщина из Поморья устроила самосуд над надоедливым постояльцем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 33-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Следствием установлено, что 1 января 2025 года днем в частном доме в поселке Емца Плесецкого района обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесла 46-летнему знакомому сковородой и металлической кочергой несколько ударов по голове и телу, а когда тот потерял сознание, то подожгла дом и скрылась с места преступления. Мужчина смог самостоятельно покинуть горящий дом, ему своевременно оказали медицинскую помощь, поэтому он остался жив. В результате пожара дом стоимостью 700 тысяч рублей уничтожен огнем.

В ходе допроса обвиняемая пояснила следователю, что между ней и потерпевшим неоднократно происходили конфликты, так как он отказывался покидать дом, в котором проживал с разрешения ее родственника. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 апрель 11:13 | : Происшествия

Главные новости


Архангельские депутаты обсудили как выжать из Арктической зоны по максимуму
Ювенальное детство. Юмористическая проза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (234)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20