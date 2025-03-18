Женщина из Поморья устроила самосуд над надоедливым постояльцем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 33-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Следствием установлено, что 1 января 2025 года днем в частном доме в поселке Емца Плесецкого района обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесла 46-летнему знакомому сковородой и металлической кочергой несколько ударов по голове и телу, а когда тот потерял сознание, то подожгла дом и скрылась с места преступления. Мужчина смог самостоятельно покинуть горящий дом, ему своевременно оказали медицинскую помощь, поэтому он остался жив. В результате пожара дом стоимостью 700 тысяч рублей уничтожен огнем.

В ходе допроса обвиняемая пояснила следователю, что между ней и потерпевшим неоднократно происходили конфликты, так как он отказывался покидать дом, в котором проживал с разрешения ее родственника.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.