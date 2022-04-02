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За сожженых людей в рыбацкой избе Приморского района злодей получил 22 года

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 42-летнего жителя п. Пертоминск Приморского района виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а», «д» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ, то есть в убийстве двух лиц с особой жестокостью, покушении на убийство семи лиц с особой жестокостью и умышленном уничтожении путем поджога чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба.

Установлено, что ночью 28.03.2021 виновный после конфликта с малознакомыми мужчинами, приехавшими на рыбалку, решил совершить их убийство, а именно сжечь их заживо в лесной избе, где они остановились на ночлег.

С указанной целью он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер лесную избу, в которой находились рыбаки, и совершил ее поджог. В результате возникшего пожара два человека от полученных травм скончались, еще пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести, находившееся в избе имущество граждан общей стоимостью свыше 177 тыс. руб. уничтожено огнем.

Приговором Архангельского областного суда от 03.08.2022 виновному назначено окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы  с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда удовлетворены на общую сумму 6,6 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

03 август 16:04 | : Происшествия

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