Житель Архангельской области убил сестру посредством электровоза

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда от 16.09.2025, которым 40-летний житель пос. Река Емца признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что осужденный ночью 29.03.2025, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на ул. Савинская в пос. Река Емца, испытывая к своей сестре неприязненные отношения, возникшие в связи с высказанной в его адрес претензией о злоупотреблении спиртными напитками, уронил потерпевшую на пол, после чего удушил ее собачьим поводком. Полагая, что уже убил сестру, с целью сокрытия преступления мужчина на санях переместил ее тело на железнодорожные пути и оставил перед движущимся электровозом, при этом убедившись, что он совершит наезд на женщину.

В результате указанных действий подсудимого смерть женщины наступила на месте наезда на нее электровоза.

Вину в совершении преступления виновный признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу сына погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Архангельским областным судом приговор по существу оставлен без изменения.