В Плесецке осудили убийцу собственной сестры

Плесецкий районный суд согласился с позицией участвующего в деле прокурора  и признал виновным  40-летнего  жителя поселка Река Емца по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). 

Установлено, что ночью 29.03.2025 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме на ул. Савинская, на почве личной неприязни из-за претензии 47-летней сестры, удушил ее собачьим поводком. 

С целью сокрытия преступления обвиняемый переместил тело убитой на железнодорожные пути Северной железной дороги и оставил там перед движущимся электровозом.

В судебном заседании осужденный полностью признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Суд также взыскал компенсацию морального вреда в пользу сына погибшей в размере 1 млн 91 тыс. рублей.

30 сентябрь 17:21 | : Происшествия

