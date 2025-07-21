В Плесецке осудили убийцу собственной сестры

Плесецкий районный суд согласился с позицией участвующего в деле прокурора и признал виновным 40-летнего жителя поселка Река Емца по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Установлено, что ночью 29.03.2025 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме на ул. Савинская, на почве личной неприязни из-за претензии 47-летней сестры, удушил ее собачьим поводком.

С целью сокрытия преступления обвиняемый переместил тело убитой на железнодорожные пути Северной железной дороги и оставил там перед движущимся электровозом.

В судебном заседании осужденный полностью признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Суд также взыскал компенсацию морального вреда в пользу сына погибшей в размере 1 млн 91 тыс. рублей.