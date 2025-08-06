Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Холмогорском округе произошла драма на охоте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Холмогорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в ночь на 1 октября 2025 года в лесном массиве у автодороги «Светлый-Карпогоры» подозреваемый произвел выстрел из  карабина со значительного расстояния по неясно видимой цели. В результате указанных действий по неосторожности ранил в спину 41-летнего односельчанина - напарника по охоте. От полученного ранения пострадавший скончался при доставлении в медицинское учреждение.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

01 октябрь 11:51 | : Происшествия

Главные новости


Марков Немировичу-Данченко из Архангельска
Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (19)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20