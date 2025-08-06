В Холмогорском округе произошла драма на охоте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Холмогорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в ночь на 1 октября 2025 года в лесном массиве у автодороги «Светлый-Карпогоры» подозреваемый произвел выстрел из карабина со значительного расстояния по неясно видимой цели. В результате указанных действий по неосторожности ранил в спину 41-летнего односельчанина - напарника по охоте. От полученного ранения пострадавший скончался при доставлении в медицинское учреждение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.