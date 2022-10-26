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Принял за лося. Трагический финал охоты в Ленском районе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Ленского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 23 ноября 2022 года днем во время охоты на лося на участке местности в лесном массиве возле деревни Суходол Ленского района подозреваемый произвел не менее четырех выстрелов из охотничьего карабина со значительного расстояния по неясно видимой цели, полагая, что в данном месте находится лось. В результате указанных действий по неосторожности одна из пуль попала в живот 63-летнему охотнику, который также осуществлял охоту в указанном месте. От полученного ранения пострадавший скончался при доставлении в медицинское учреждение.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

28 ноябрь 10:53 | : Происшествия

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