В Северодвинске задержан грабитель из бара

В полицию Северодвинска поступило сообщение о грабеже от местной жительницы 1955 года рождения.

Заявительница рассказала стражам порядка, что во время отдыха в увеселительном заведении на улице Серго Орджоникидзе неизвестный мужчина отобрал у нее сумку, в которой находились банковские карты, мобильный телефон и кошелек.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан житель Северодвинска 1974 года рождения.

По информации оперативников, к потерпевшей в баре подошли два незнакомых мужчины. Один из них взял стоявшую на скамейке сумку пенсионерки. Северодвинка несколько раз попыталась отобрать свои вещи у незнакомца. Однако ей это не удалось.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется поиск похищенного.