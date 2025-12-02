Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске задержан грабитель из бара

В полицию Северодвинска поступило сообщение о грабеже от местной жительницы 1955 года рождения.

Заявительница рассказала стражам порядка, что во время отдыха в увеселительном заведении на улице Серго Орджоникидзе неизвестный мужчина отобрал у нее сумку, в которой находились банковские карты, мобильный телефон и кошелек.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан житель Северодвинска 1974 года рождения.

По информации оперативников, к потерпевшей в баре подошли два незнакомых мужчины. Один из них взял стоявшую на скамейке сумку пенсионерки. Северодвинка несколько раз попыталась отобрать свои вещи у незнакомца. Однако ей это не удалось.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется поиск похищенного.

02 декабрь 11:48 | : Происшествия

Главные новости


"Стоял тот дом, всем жителям знакомый"
Он же памятник. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (36)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20