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Сотрудник архангельского УФСИН развел своих коллег на деньги как детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из учреждений УФСИН России по Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения).  

Следствием установлено, что осенью 2024 года подозреваемый ввел подчиненных сотрудников в заблуждение, пообещав способствовать выплате им повышенного размера денежных премий, часть которых передавать ему для расходования на хозяйственные нужды их подразделения. Незаконно полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, израсходовав на личные нужды. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделением собственной безопасности УФСИН России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.

14 июль 08:52 | : Происшествия

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