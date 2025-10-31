Вверх
В Архангельске нерадивый внук убил друга своего дедушки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра, ранее судимого за преступления против общественной нравственности и против собственности, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 25 ноября 2025 года в одной из квартир дома по улице Воронина в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 66-летним знакомым своего деда нанес тому не менее 52 ударов руками, ногами и различными предметами по голове и телу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельск регионального следственного управления СКР. 

28 ноябрь 08:53 | : Происшествия

