Тихое безумие. О перебросе вод Северной Двины на юг

По сети бродит призрак «поворота северных рек в южные регионы».

Первые публикации по этому поводу вызвали у многих читателей уверенность в их «фейковом» происхождении. Прошло несколько дней, никто из «официальных» лиц не дал каких—либо разъяснений по данному вопросу.

Более того, сегодня, 25 ноября, на сайте «Московский комсомолец» появилась запись беседы обозревателя «МК с научным руководителем Института водных проблем РАН Виктором Даниловым-Данильяном, в которой последний «объяснил, почему этот вариант, отвергнутый научным сообществом в далекие 1980-е годы, вновь стал актуален как никогда». Суть приведённых главным учёным «водяным» в беседе словес можно свести к одному — «южным регионам будет хорошо». При этом о судьбе, уготованной безумным проектом северным рекам, не сказано.

Обращаем внимание читателей на следующее предложение «решателя водных проблем: «Эта система может начинаться с трубопровода в верховьях или среднем течении Северной Двины или Печоры».

На фото — участок Северной Двины у Хаврогор. Может, всё-таки песок будут перебрасывать по трубам на юг?

