В "Поморской артели" прошел праздник семьи с духовным началом

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев поприветствовал участников и гостей праздника семьи в архангельской «Поморской артели».

Священник обратился к людям с приветственным словом и вместе с семьей исполнил музыкальные композиции Рольфа Ловланда, Франца Шуберта, Дмитрия Шостаковича.

Организовала праздник Евгения Щукина — кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии СГМУ.

В концертной программе выступили студенты СГМУ, ансамбль «Реноме», Жанна Панова, Ксения Гардт и другие. Для участников провели мастер-классы и чаепитие.

«Поморская артель» — филиал Архангельского городского культурного центра — располагается в купеческом доме Ананьиных на пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского. Здание, построенное в 1872 году, имеет статус памятника деревянного зодчества регионального значения.