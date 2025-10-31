Полиция Архангельска задержала молодого наркоторговца с размахом

Сотрудниками регионального управления ФСБ возле железнодорожного вокзала «Архангельск» задержан 22-летний житель столицы Поморья. У молодого человека были обнаружены и изъяты более 300 граммов различных запрещенных веществ.

По имеющейся информации, злоумышленник открыл в теневом сегменте сети Интернет магазин по продаже наркотических средств, а также использовал сторонние площадки, зарегистрированные в Darknet, пытаясь организовать незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере.

По материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ следственной частью следственного управления УМВД России по Архангельской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Ведется следствие.