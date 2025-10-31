Вверх
Жительница Няндомы с улицы Ленина покусилась на убийство милого дружка

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы города Няндома, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 15 ноября 2025 года ночью по месту жительства на улице Ленина в городе Няндома подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанесла удар ножом в область живота 40-летнему сожителю. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России. 

25 ноябрь 09:18 | : Происшествия

