Пинежский наркоман получил два с половиной года за удар в нос полицейскому

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 22-летнего жителя виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как установлено судом, мужчина был доставлен в ОМВД России «Пинежский» в связи с наличием признаков наркотического опьянения. В момент проведения процессуальных действий он, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался покинуть здание полиции и нанес удар сотруднику органа внутренних дел в область носа, причинив легкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.