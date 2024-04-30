Участковый из Плесецкого округа столкнулся с насилием в свой адрес

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 22-летнего уроженца п. Савинский виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника полиции, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Судом установлено, что участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Плесецкий», находясь на суточном дежурстве, прибыл по адресу по сообщению о нарушении тишины и покоя в ночное время к подсудимому для разбирательства. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая выполнять законные требования сотрудника полиции и желая избежать административной ответственности, нанес участковому множественные удары руками и ногой по голове и телу.

Потерпевшему удалось прекратить противоправные действия подсудимого.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.