Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске разгулялись автоподставщики

Прокуратура города Северодвинска Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех членов  организованной преступной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). 

По версии следствия обвиняемые, в целях систематического хищения денежных средств страховых компаний и владельцев автомобилей, с декабря 2019 года по апрель 2025 года, совершили 32 дорожно-транспортных происшествия на территориях Архангельской, Вологодской и Ярославской областей.  

Участники организованной группы тщательно продумывали аварийные ситуации, целенаправленно провоцируя их, маскируя дорожно-транспортные происшествия под случайные события, якобы произошедшие по вине второго участника дорожного движения. 

Аварийные ситуации фиксировались на месте, документы об этом направлялись в страховые компании для незаконного получения возмещения.

В результате незаконной деятельности обвиняемых похищены денежные средства страховых компаний и граждан на общую сумму свыше 11,5 млн рублей.  

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 10 млн рублей.     

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.

 

20 ноябрь 17:05 | : Происшествия

Главные новости


Нам 20 лет
Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (275)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20