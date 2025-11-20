В Северодвинске разгулялись автоподставщики

Прокуратура города Северодвинска Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех членов организованной преступной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемые, в целях систематического хищения денежных средств страховых компаний и владельцев автомобилей, с декабря 2019 года по апрель 2025 года, совершили 32 дорожно-транспортных происшествия на территориях Архангельской, Вологодской и Ярославской областей.

Участники организованной группы тщательно продумывали аварийные ситуации, целенаправленно провоцируя их, маскируя дорожно-транспортные происшествия под случайные события, якобы произошедшие по вине второго участника дорожного движения.

Аварийные ситуации фиксировались на месте, документы об этом направлялись в страховые компании для незаконного получения возмещения.

В результате незаконной деятельности обвиняемых похищены денежные средства страховых компаний и граждан на общую сумму свыше 11,5 млн рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.