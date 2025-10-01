Вверх
Архангелогородец отсидит почти 25 лет за двойное убийство в 2001 году

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 49-летнего ранее судимого архангелогородца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Судом установлено, что 08.12.2001 подсудимый познакомился на улице с двумя мужчинами, пригласившими его к себе домой для совместного употребления спиртных напитков. В дальнейшем, находясь в квартире одного из домов г. Архангельска, испытывая в результате произошедшего конфликта неприязненные отношения к своим новым знакомым, он вооружился ножом и нанес поочередно каждому из мужчин многочисленные удары в область груди и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Вину в совершении преступления подсудимый признал, изобличив себя в содеянном спустя 23 года.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок  11 лет. В настоящее время мужчина уже отбывает наказание за иные преступления, в том числе за убийства других лиц, совершенные после указанного деяния. Окончательное наказание по совокупности преступлений ему определено в виде лишения свободы на срок 24 года 9 месяцев с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

18 ноябрь 16:12 | : Происшествия

