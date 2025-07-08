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Дело о двойном убийстве в Архангельске из 2001 года передано в суд

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 49-летнего архангелогородца, обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам). 

Следствием, проведенным отделом СКР, установлено что 08.12.2001 обвиняемый познакомился на улице с двумя мужчинами, которые пригласили его к себе в квартиру для употребления спиртных напитков. 

Находясь в квартире в одном из домов г. Архангельска, в ходе распития спиртного, испытывая неприязненные отношения к этим лицам из-за возникшей ссоры, мужчина вооружился ножом и нанес каждому из потерпевших не менее 10 ударов в область груди и шеи, от чего последние скончались на месте происшествия.

Мужчина вину в совершении преступления признал.  

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. 

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

 

08 июль 08:35 | : Происшествия

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