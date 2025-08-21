Рабочий из Узбекистана погиб на архангельской стройке

Днем 1 октября 2025 года на строительной площадке многоэтажного жилого дома по ул. Терехина в Архангельске при выполнении строительных работ погиб 22-летний рабочий из Узбекистана.

По предварительной информации, рабочий поднимал строительные инструменты с 5 на 6 этаж по внешней стороне строящегося здания. Он потерял равновесие и упал с высоты 5 этажа на бетонную плиту. Реанимационные мероприятия результата не принесли, бригада скорой помощи констатировала смерть рабочего.

Отметим, что это третий несчастный случай на объектах строительства за прошедшие две недели. Ранее в результате несчастных случаев на строительных объектах в Северодвинске погиб крановщик, трое рабочих получили травмы различной степени тяжести.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Государственный инспектор труда совместно с правоохранительными органами выехал на место происшествия для проведения осмотра и анализа произошедшего, собираются материалы для их оценки в установленном порядке».