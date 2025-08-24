Вверх
Госинспекция труда расследует причины травмы рабочего на стройке в Северодвинске

Днем 22 сентября 2025 года на строительной площадке многоквартирного дома на проспекте Победы в г. Северодвинске пострадал 30-летний рабочий. По предварительной информации, в результате разрушения кирпичной кладки на девятом этаже строящегося дома на рабочего упали обломки строительных материалов.  Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

 Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Государственный инспектор труда выехал на место происшествия для проведения осмотра и анализа произошедшего, собираются материалы для их оценки в установленном порядке».


23 сентябрь 11:37 | : Происшествия

