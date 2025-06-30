В Архангельске при подготовке к ремонту дороги умер рабочий

Извещение о несчастном случае поступило в Гострудинспекцию в Архангельской области и Ненецком автономном округе из ООО «Автодороги».

Согласно полученной информации, 19 августа 2025 г. на пересечении ул. Шубина и пр. Советских Космонавтов в г. Архангельске при выполнении работ по разгрузке дорожной фрезы с автомобильного трала машинисту экскаватора-планировщика стало плохо. На место была вызвана скорая медицинская помощь. Реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Предварительной причиной смерти рабочего стал оторвавшийся тромб.

В целях установления обстоятельств и причин несчастного случая государственный инспектор труда примет участие в работе комиссии по расследованию данного происшествия.



