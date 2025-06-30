Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске при подготовке к ремонту дороги умер рабочий

Извещение о несчастном случае поступило в Гострудинспекцию в Архангельской области и Ненецком автономном округе из ООО «Автодороги».

Согласно полученной информации, 19 августа 2025 г. на пересечении ул. Шубина и пр. Советских Космонавтов в г. Архангельске при выполнении работ по разгрузке дорожной фрезы с автомобильного трала машинисту экскаватора-планировщика стало плохо. На место была вызвана скорая медицинская помощь. Реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Предварительной причиной смерти рабочего стал оторвавшийся тромб.

В целях установления обстоятельств и причин несчастного случая государственный инспектор труда примет участие в работе комиссии по расследованию данного происшествия.


 

20 август 11:04 | : Происшествия

Главные новости


​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени
Месяц зарев

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (246)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20