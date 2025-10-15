Вверх
В Архангельске опытный наркоторговец попался полиции во время "работы"

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя
  областного центра, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в значительном размере) и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

Обвиняемый, ранее судимый и отбывавший наказание в местах лишения свободы за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, в марте 2025 года, не желая работать законно, устроился в один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств в роли «закладчика». 

Получив очередную оптовую партию наркотических средств, обвиняемый разместил часть из них в тайники, предназначенные для потребителей, расположенные в жилом массиве в Ломоносовском округе г.Архангельска, оставшуюся часть разместить не успел, т.к. был задержан сотрудниками полиции.

В ходе обыска в квартире мужчины обнаружены и изъяты наркотические средства двух видов. Вину в совершении инкриминируемых преступлений он признал частично.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд города Архангельска.

08 октябрь 11:51 | : Происшествия

