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В Архангельске в приговор вошли попытка убийства и неуплата алиментов

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы п. Верхняя Тойма Архангельской области, обвиняемой по ч. 3 ст.30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Обвиняемая в феврале 2025 года не желая работать законно, устроилась в один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств в роли «закладчика». 

Получив очередную оптовую партию наркотических средств, женщина разместила их в тайники, предназначенные для потребителей, расположенные в жилом массиве в п. Катунино Приморского района Архангельской области. После чего отыскала вторую оптовую партию наркотических средств, однако разместить их в тайники не успела, т.к. была задержана сотрудниками полиции.

Обвиняемая является потребителем наркотических средств, имеет судимость за незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Вину в совершении инкриминируемых преступлений она признала.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Архангельска.

(фото с https://inbusiness.kz) 

15 июль 08:54 | : Происшествия

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