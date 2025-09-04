Вверх
Отец из деревни в Верхней Тойме чудом выжил после пьяной драки с сыном

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Верхнетоемского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 31 октября 2025 года утром по месту жительства в одной из деревень Верхнетоемского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни ударил 47-летнего отца рукой по голове, а также нанес упавшему потерпевшему удары ножом в область спины и головы. Благодаря активному сопротивлению пострадавшего, которому удалось скрыться, и своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.   

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую в отношении подозреваемого. 

В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что испытывал к отцу личную неприязнь, так как тот ему уделял мало внимания, пока он рос. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

07 ноябрь 11:36 | : Происшествия

