В Котласском районе произошла кровавая разборка между пьющими пенсионерами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что по месту жительства в одной из деревень Котласского района подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков, на почве личной неприязни нанес несколько ударов ножом по лицу и телу 75-летнему знакомому. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего и своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую в отношении подозреваемого. В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что после застолья уснул, а когда проснулся, увидел чужого человека в доме, поэтому вооружился ножом.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.