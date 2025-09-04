Пьяный самозанятый погиб в подвале Новодвинска от удара электротоком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению самозанятого жителя Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 9 августа 2025 года вечером обвиняемый без официального оформления привлек 50-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и не обладающего соответствующей группой допуска по электробезопасности, к работам по демонтажу системы отопления в подвале дома в городе Новодвинске, не обеспечив его соответствующим инструментом и спецодеждой, не проведя инструктаж по технике безопасности. Потерпевший в обычной одежде и обуви стоял на влажном земляном полу, удерживая в руках светильник без заземления, в результате чего получил смертельный разряд электрическим током.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.