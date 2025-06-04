Пьяная ссора соседей в Новодвинске закончилась проникающими ранениями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью 42-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 7 июля 2025 года вечером по месту жительства в коммунальной квартире по улице 50-летия Октября в городе Новодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес 49-летнему соседу три удара ножом в шею, лицо и грудь. Обвиняемый расценил, что от полученных ранений неминуемо наступит гибель потерпевшего, и скрылся с места преступления. Раненый мужчина вышел на улицу, прохожие вызвали ему скорую медицинскую помощь. В результате противоправных действий потерпевшему причинено проникающее ранение сердца, которое по признаку опасности для жизни расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что разозлился на потерпевшего, который его оскорбил, поэтому решил его проучить, ударив ножом.

Подследственный содержится под стражей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

