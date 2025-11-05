Прокурор Белогуров выслушал жалобы жителей Няндомы и Каргополья

Первый заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергей Белогуров посетил Каргопольский и Няндомский муниципальные округа с целью осуществления приема граждан.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к первому заместителю руководителя регионального надзорного ведомства, касались вопросов здравоохранения, благоустройства территории муниципалитетов, соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, обеспечения безопасности дорожного движения, недостатков в работе правоохранительных органов.

Так, жительница г. Каргополь пожаловалась на непредоставление ей льготного лекарственного средства.

Заявительница из дер. Кипрово Каргопольского округа попросила оказать содействие в защите прав несовершеннолетнего ребенка и обращении в его интересах в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, причиненного в результате укуса собаки.

Заявительница из г. Няндома сообщила об отсутствии дорожных знаков возле одного из образовательных учреждений в Няндомском округе.

Кроме того, Сергеем Белогуровым осуществлен выезд в ООО «Маслозавод «Каргопольский», где работники организации также смогли задать интересующие их вопросы.

Всего в ходе личного приема Сергеем Белогуровым принято 23 гражданина. Для последующего разрешения на личном приеме получены обращения, требующие вмешательства органов прокуратуры и проведения соответствующих проверок.

В рамках работы мобильной приемной региональной прокуратуры Сергей Белогуров посетил ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», где лично ознакомился с условиями получения образования несовершеннолетними воспитанниками.



