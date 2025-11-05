Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокурор Белогуров выслушал жалобы жителей Няндомы и Каргополья

Первый заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергей Белогуров посетил Каргопольский и Няндомский муниципальные округа с целью осуществления приема граждан.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к первому заместителю руководителя регионального надзорного ведомства, касались вопросов здравоохранения, благоустройства территории муниципалитетов, соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, обеспечения безопасности дорожного движения, недостатков в работе правоохранительных органов. 

Так, жительница г. Каргополь пожаловалась на непредоставление ей льготного лекарственного средства.

Заявительница из дер. Кипрово Каргопольского округа попросила оказать содействие в защите прав несовершеннолетнего ребенка и обращении в его интересах в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, причиненного в результате укуса собаки.

Заявительница из г. Няндома сообщила об отсутствии дорожных знаков возле одного из образовательных учреждений в Няндомском округе.

Кроме того, Сергеем Белогуровым осуществлен выезд в ООО «Маслозавод «Каргопольский», где работники организации также смогли задать интересующие их вопросы.

Всего в ходе личного приема Сергеем Белогуровым принято 23 гражданина. Для последующего разрешения на личном приеме получены обращения, требующие вмешательства органов прокуратуры и проведения соответствующих проверок.

В рамках работы мобильной приемной региональной прокуратуры Сергей Белогуров посетил ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», где лично ознакомился с условиями получения образования несовершеннолетними воспитанниками.


05 ноябрь 11:07 | : Происшествия

Главные новости


Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (57)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20