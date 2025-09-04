Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский суд оставил взяточников без колес

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению директора электросетевой территориальной организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде имущества за незаконные действия и бездействие), а также по обвинению техника организации, выступившего посредником во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ). 

 Следствием установлено, что в июне 2025 года обвиняемый при   посредничестве подчиненного получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде передачи имущества за непринятие мер по взысканию с предпринимателя задолженности в размере около 800 тысяч, образовавшейся в связи с самовольным демонтажем прибора учёта на торговом киоске, а также последующее предоставление документов об отсутствии задолженности. 

 В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. 

 По ходатайству следователя судом наложен арест с установлением ограничения, связанного с запретом распоряжения обвиняемыми транспортными средствами.  

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

05 ноябрь 09:02 | : Происшествия

Главные новости


Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (57)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20