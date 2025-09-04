Архангельский суд оставил взяточников без колес

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению директора электросетевой территориальной организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде имущества за незаконные действия и бездействие), а также по обвинению техника организации, выступившего посредником во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в июне 2025 года обвиняемый при посредничестве подчиненного получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде передачи имущества за непринятие мер по взысканию с предпринимателя задолженности в размере около 800 тысяч, образовавшейся в связи с самовольным демонтажем прибора учёта на торговом киоске, а также последующее предоставление документов об отсутствии задолженности.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

По ходатайству следователя судом наложен арест с установлением ограничения, связанного с запретом распоряжения обвиняемыми транспортными средствами.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.