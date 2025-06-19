Вверх
В Архангельской области чиновник МУП бесстыдно вымогал взятку у бизнесмена

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия   электроснабжения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде имущества за бездействие, совершенное с вымогательством взятки), а также в отношении техника организации, выступившего посредником во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ). 

Предварительно установлено, что подозреваемый при посредничестве подчиненного потребовал   от   индивидуального предпринимателя взятку в виде передачи имущества за непринятие мер по взысканию с предпринимателя задолженности в размере около 800 тысяч, якобы образовавшейся в связи с самовольным демонтажем прибора учёта на торговом киоске, а также последующее предоставление документов об отсутствии задолженности. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, в рамках которых   изъята документация, имеющая значение для дела.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

14 август 08:59 | : Скандалы

