Мошенники шантажировали северодвинского школьника родителями-террористами

Утром 30 ноября в ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 40-летняя местная жительница. Проснувшись около пяти часов утра, она обнаружила, что дома нет 14-летнего сына. Пропал также ее телефон и банковские карты. Женщина на такси отправилась к сестре, с ее сотового стала звонить на свой номер и номер сына, однако трубку никто не брал. Испугавшись, северодвинка обратилась в полицию.

Ориентировка на пропавшего подростка незамедлительно была передана всем наружным службам. Одновременно с этим сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что в зоне расположения банкоматов в отделении одного из банков был замечен мальчик, производивший ряд операций. По описанию он был похож на разыскиваемого школьника.

Прибывшие на место оперативники обнаружили пропавшего ребенка. Используя телефон, школьник оформлял онлайн кредиты. Подросток был доставлен в отдел полиции и передан маме.

Общаясь с мальчиком, стражи порядка установили, что 28 октября ему позвонила якобы завуч школы и попросила сообщить пришедший на телефон код. Он назвал цифры. Спустя некоторое время подростку позвонили вновь. Неизвестный сообщил, что родители мальчика подозреваются в пособничестве террористам и вскоре будут арестованы. Чтобы этого не произошло, необходимо строго следовать его указаниям. Рассказывать о происходящем было запрещено даже самым близким. Для общения мужчина потребовал перейти в мессенджер. Инструкции присылал в виде аудиосообщений, для их прослушивания просил использовать наушники.

Ночью, убедившись, что домашние спят, подросток взял телефон мамы, банковские карты и направился к банкомату, расположенному на Беломорском проспекте. Там, выполняя указания неизвестного, он перевел с карты мамы на свою 490 тысяч рублей и обналичил их. Затем школьник отправился в отделение банка на улице Ломоносова, где перечислил средства по указанным ему номерам телефонов. В тот момент, когда подросток по инструкциям с помощью телефона оформил онлайн кредит в одном банке и подал заявку на заем в другой, он и был обнаружен стражами порядка.

Полицейским удалось отменить оформленный мальчиком кредит на 180 тысяч рублей.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой побеседовать с детьми и предупредить их о действиях мошенников! Нередко телефонные аферисты пытаются обмануть детей под предлогом срочной помощи родителям. Обязательные условия – все нужно сделать срочно и никому об этом не говорить. Запугав ребенка, злоумышленники убеждают его взять телефон кого-либо из взрослых и совершить под диктовку ряд манипуляций. Назначение проводимых операций ребенок не понимает. В итоге через системы дистанционного управления финансами со счетов родителей списываются денежные средства.

Внимание! С 27 октября по 9 ноября 2025 года на территории Архангельской области проходит информационно-профилактическая кампания «В безопасности», направленная на предупреждение IT-преступлений. В рамках акции мы рассказываем об актуальных видах дистанционных преступлений и способах защиты от них. Просьба делиться этой информацией с родными и близкими, размещать на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах. Только вместе мы сможем уберечь жителей области от уловок телефонных аферистов и потери денежных средств!